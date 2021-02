Spari in strada a Roma a Cinecittà Est: cosa è successo

Quattro colpi di pistola in strada mentre i genitori portavano i figli a scuola. Paura a Cinecittà Est dove un uomo è stato gambizzato. Gli spari alle 7:45 di stamattina mentre la vittima, un 40enne, stava camminando su via Francesco Gentile. Affiancato da uno scooter con due persone a bordo hanno fatto fuoco, sparando quattro volte contro l’uomo.

Quattro spari esplosi in strada che hanno gelato il sangue dei genitori e dei loro figli che si stavano recando in quel momento in due istituti scolastici che si trovano nel quartiere del Municipio Tuscolano. Sparati i colpi il fuggi fuggi generale, co molti dei presenti che hanno cercato riparo dietro le auto e negli esercizi commerciali aperti. Decine sono quindi state le chiamate al 112 con l’arrivo sul posto della polizia che ha trovato la vittima, un uomo romano pregiudicato, ferito in una pozza di sangue, gambizzato con due spari alla gamba sinistra con gli altri due colpi che non lo hanno colpito.

Affidato alle cure dell‘ambulanza del 118 il 40enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. In fuga le due persone che lo hanno gambizzato, lo scooter usato dalla coppia è stato quindi ritrovato dalla polizia poco distante, in via Pietro Marchisio con i due riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.