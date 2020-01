Spinazzola, niente test con l’Inter: la Roma attende. Gli aggiornamenti

Lo scambio tra Spinazzola e Politano tra Roma e Inter sta assumendo i contorni di una spy story più che di una normale operazione di mercato. Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio in nerazzurro di Spinazzola e il percorso inverso di Politano in direzione Roma. Tutto chiuso: i club avevano trovato l’intesa sulla formula d’acquisto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Anche i giocatori stessi hanno già trovato l’intesa con i club, tanto da svolgere nella giornata di ieri le visite mediche. Sorrisi, selfie, prime parole. Insomma tutto quello che precede l’ufficialità di una trattativa. Peccato che lo scambio si sia arenato sul più bello. Il motivo? La necessità da parte dell’Inter di effettuare un ulteriore test fisico a Spinazzola.

Inter-Roma. Stallo sullo scambio

Il test per Spinazzola in programma questa mattina, e che avrebbe dovuto sciogliere ogni dubbio sulla tenuta dell’esterno giallorosso, non è ancora avvenuto. Il che rende la situazione tra Roma e Inter ancora più spinosa. I nerazzurri ieri hanno provato a cambiare la formula d’acquisto rendendo il riscatto legato al prestito diritto invece di obbligo, come precedentemente concordato.

Un dietrofront che ha insospettivo la Roma, che al momento è ferma sulla decisione di far rispettare gli accordi presi in precedenza. Una fase di stallo in cui i due club stanno studiando il modo migliore per risolvere la situazione, in attesa di capire se alla fine lo scambio verrà ufficializzato.