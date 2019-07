Spread oggi mercoledì 3 luglio 2019: ecco come sta andando in tempo reale

Spread oggi mercoledì 3 luglio 2019: ecco come sta andando in tempo...

Ancora un altro giorno di analisi, valutazioni e stime da tenere sott’occhio nell’universo dei listini e dell’alta finanza: come sempre al centro dell’attenzione c’è lo spread, vale a dire il differenziale tra Btp e Bund. Ebbene, come sta andando oggi mercoledì 3 luglio 2019 lo spread in tempo reale? E’ presto detto.

Ecco come sta andando lo Spread oggi mercoledì 3 luglio 2019. Il differenziale tra Btp e Bund in tempo reale

Andiamo dunque a scoprire è il valore dello spread oggi mercoledì 3 luglio: l’andamento in tempo reale del differenziale tra Btp e Bund è chiaramente influenzato dagli esiti di queste ultime giornate e in qualche modo i valori vanno in scia.

Lo spread tra Btp e Bund indica al momento un altro calo e raggiunge quello che viene considerato al momento come il livello più basso da giugno 2018.

Ad ora, mercoledì 3 luglio il differenziale ha aperto a 216 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 221 di ieri.

Va detto che nella giornata di ieri il differenziale tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi era calato in modo sostanziale fino a quota 221 punti dai 232 che aveva in apertura.

C’è poi da considerare pure il rendimento decennale calato di molto, fino all’1.84%: ed è un dato significativo, dal momento che non scendeva sotto il 2% da quando si era insediato il governo gialloverde.

Pare che questo esito sia dovuto, in scia di quanto avviene da giugno in relazione all’avvicinarsi degli elementi che inducono a valutare in positivo un accordo tra l’Italia e l’Unione Europea sull’evitare la procedura d’infrazione.

Anche le nomine europee possono aver inciso. Ad ogni modo, la giornata positiva dell’Italia si inserisce nel quadro generale del mercato azionario europeo.

Ad esempio, oggi Danimarca scende il proprio spread nuovamente sotto quota 10 punti (6.8), quelli dei Paesi Bassi sono sotto quota 20 (16.3) e i finlandesi sui 29. Rimane stabile lo spread in Austria (28.4), Francia (30.8) e Belgio (37.8).