Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie su Disney +: cos’è e quando esce

Un nuovo Star Wars sta per atterrare sulla terra, si tratta di Star Wars: The Bad Batch. Si tratta di una serie animata nata dopo il successo di Star Wars: The Clone Wars. Andata in onda dal 2018 al 2020. Un successo che Disney tenterà quindi di bissare con una nuova serie animata sul florido universo di Star Wars.

La serie è in lavorazione e uscirà nel corso del 2021 su Disney +, che mantiene ovviamente l’esclusiva su tutti i prodotti creati intorno all’universo della saga creata da George Lucas. La nuova serie sarà guidata da Dave Filoni, ormai veterano delle avventure di Star Wars. Il regista e produttore ha lavorato, tra le altre cose, anche alla serie The Mandalorian, di cui i fan aspettano con ansia la seconda stagione.

Di cosa parla The Bad Batch

Le avventure di Star Wars: The Bad Batch riprenderanno in parte le vicende di Star Wars: The Clone Wars, in cui i protagonisti sono dei cloni, ossia delle repliche umane baste sul materiale genetico del cacciatore di taglie Jango Fett. Nel corso della serie animata vengono introdotti dei cloni sperimentali dotati di forza superiore.

The Bad Batch sarà proprio una forza speciali composta da cloni sperimentali: ognuno avrà una caratteristica peculiare che li renderà fortissimi e allo stesso tempo unici. Ancora non è chiara la direzione che prenderà la trama, ma l’universo sarà li stesso trattato da The Clone Wars. L’uscita è prevista nel corso del 2021, nel corso delle prossime settimane sono attese ulteriori novità.