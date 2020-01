Dopo un lunedì a dir poco formidabile per quanto riguarda la varietà di proposte relative ai programmi televisivi che i vari canali hanno messo a disposizione dei telespettatori, anche questo martedì si prospetta analogamente proiettato verso una scelta variegata e adatta a tutti i gusti: grandi programmi, grandi duelli e tanta aspettativa. Cosa c’è da aspettarci oggi in tv?

Su Rai 1 in prima serata appuntamento di gran calcio: Coppa Italia – Napoli Vs Lazio (Sport). I ragazzi di Gattuso cercano un riscatto contro una delle compagini più in forma del campionato, i biancocelesti di Inzaghi lanciatissimi in campionato e vogliosi di ripetersi dopo la vittoria della coppa Italia dell’anno scorso.

Su Rai 2, invece emozioni e sentimenti con Il fidanzato di mia sorella (film), mentre su Rai 3 riecco l’attualità e una fotografia sulla realtà con cartabianca (Approfondimento).

Questa sera, su Canale 5, il gradito ritorno della serie New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 4 – Il denominatore (Telefilm), che tanto successo sta riscuotendo tra il pubblico italiano anche spalmato in diverse tipologie di età di utenti.

Su Italia 1 c’è il il nuovo appuntamento con il fortunato show de La pupa e il secchione e viceversa (Show), il programma che mette insieme bellezze mozzafiato e cervelli da record mescolandoli tra loro.

Invece su Rete 4, spazio Fuori dal coro (Rubrica), con un ennesimo focus sull’attualità e l’informazione generalizzata su tutti i principali argomenti del momento.

Infine, su tv8 ecco Men in black 3 (Film) mentre su Nove arriva Allacciate le cinture (Film). Quanto la 7 riecco Di Martedi’ (Attualita’).

Stasera in TV 21 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

