Stasera in tv 7 Agosto 2020: Juventus-Lione, champions League su Canale 5, cosa c’è su Italia1 e Rete4

Questa sera su mediaset ancora una serata variegata a dir poco. E’ i 7 agosto e, malgrado sia piena estate, arriva un palinsesto ricco, soprattutto perchè lo stravolgimento dovuto al covid-19 ha ridisegnato alcuni appuntamenti, come quelli calcistici.

Infatti ci sarà la Champions League, con Juventus – Lione. Poi, oltre questo appuntamento del tutto inusuale per la stagione, anche altri prodotti interessanti sui due principali altri canali. Quali?

Stasera in tv 7 Agosto 2020 su Canale 5: Juventus Lione

Tra i tanti programmi, che per tradizione, sono pensati per distinguere i vari gruppi di pubblico che scelgono una particolare tipologia di prodotti, naturalmente il calcio fa da padrone spesso. E di certo oggi 7 agosto 2020.

Alle 21:00 arriva la UEFA Champions League. Tutti gli appassionati del calcio internazionale saranno lieti di vedere una delle partite più attese dopo lo stop da lockdown: da una parte la juventus campione d’Italia di Sarri e dall’altra il Lione di Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, che proprio con la Juve, quanto era in Italia, ingaggiò un duello per giocarsi lo scudetto.

Adesso ci si gioca il turno successivo della massima competizione calcistica per club: chi vincerà?

Rete 4, 21:27 – Innamorato pazzo

Su Rete4 si punta invece oggi sulle risate e sulla tradizione: arriva infatti il film Innamorato Pazzo. Il Re Gustavo di S. Tulipe si trova nella capitale italiana per risolvere alcuni problemi economici del proprio Stato. L’uomo viene accompagnato dalla figlia, la principessa Cristina. Tutto si aspettano tranne che la giovane e bella principessa si innamori di un tipo del tutto lontano dalle abitudini e dalla cerchia ‘nobiliare’ a cui appartengono. I protagonisti sono Ornella Muti e Adriano Celentano.

Tutto può cambiare, Italia 1 ore 21.30

Infine un film d’amore e emozioni, per la regia di J. Carney. In questa pellicola Gretta pur amando il fidanzato, ma altrettanto la musica e vorrebbe in questo modo incontrare il successo. Ma quando ciò sta per realizzarsi, i due si allontano molto.