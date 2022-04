(Adnkronos) – “Oggi segnale molto importante, alla mia frase ‘la Juve ha vinto’ papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo”. Così su Facebook Andrea Tacconi, in merito alle condizioni del padre Stefano, ex portiere di Juventus e Nazionale, ricoverato in ospedale ad Alessandria dal 23 aprile a seguito di emorragia cerebrale.