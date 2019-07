Sting non sta bene? Annullati due concerti

Due giorni di concerti, e due concerti annullati ‘su ordine del dottore’.

E’ ovvio che i fan di Sting a questo punto siano preoccupati per queste improvvise debacle del loro beniamino, che non vedevano l’ora di ascoltare live. Lunedì infatti l’ex bassista dei Police avrebbe dovuto esibirsi in Belgio, al Jazz Festival di Gand, ma poche ore prima il comunicato dello slittamento della serata per sopraggiunti problemi di salute.

Oggi, ma stavolta nei pressi di Monaco di Baviera, a Tollwood, anche i fans tedeschi sono stati ‘freddati’ dall’ennesimo comunicato: il concerto di Sting previsto per questa sera è stato annullato “perché sta ancora poco bene e gli è stato consigliato di non esibirsi dal suo medico”.

Si spera che quanto prima lo scrupoloso medico renda nota la motivazione di queste due date annullate, fugando soprattutto ogni dubbio circa le reali condizione dell’artista…

Max