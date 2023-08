Stoltenberg: “Sostegno Nato fino a vittoria, Kiev decide termini di pace”

Dovranno essere ”gli ucraini a decidere i termini della pace, il ruolo della Nato è sostenere l’Ucraina fino a quando vincerà il conflitto” scatenato dalla Russia. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, chiarendo che ”all’interno della Nato si sta parlando di come porre fine al conflitto in Ucraina e del percorso da intraprendere per arrivare alla pace”. In merito alla Russia, nel corso di una conferenza in Norvegia il numero uno della Nato ha osservato: ”Non abbiamo visto alcun cambiamento nelle loro forze nucleari che ci induca a cambiare le nostre forze e il modo in cui sono organizzate”.