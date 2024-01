Strade Roma – La Segnalini: “Il Traforo Umberto I dal 24 gennaio chiuso la notte per la ripulitura dei prospetti”

Prosegue la riqualificazione del Traforo Umberto I che congiunge via Nazionale a via del Tritone. Dopo i lavori avviati alla fine del mese di novembre, dal 24 gennaio al 10 febbraio, tutte le notti dalle 22 alle 5.30, sono previsti interventi di pulizia dei prospetti in travertino del traforo.

Il traforo sarà dunque chiuso al traffico, ad eccezione del sabato e della domenica.

Le lavorazioni eseguite dal Dipartimento Csimu prevedono la ripulitura di entrambi i fornici in marmo con rimozione di smog e scritte vandaliche sulle facciate grazie all’utilizzo di materiali ecologici. Il costo dell’intervento è di circa 60mila euro del bilancio capitolino.

“Siamo in dirittura d’arrivo – commenta – il Traforo Umberto I a breve sarà completamente risanato. Già da ora è ben visibile la qualità dei lavori eseguiti dal Csimu all’interno e dal prossimo mese anche i prospetti esterni saranno ripuliti da smog e scritte vandaliche. Nel quadrante abbiamo in campo diversi interventi. Ieri con il Sindaco Gualtieri abbiamo inaugurato la nuova illuminazione di Piazza della Repubblica, dove proseguono anche con i lavori del Giubileo. Sono lavori importanti – conclude Segnalini – che puntano a trasformare Roma, renderla ancora più bella, migliorando anche la sicurezza grazie al nuovo piano di illuminazione che portiamo avanti con Areti”.

Max