Studi pediatrici ‘ingolfati’: i bimbi più piccoli ‘sorpresi’ dalla forte ondata influenzale

E’ vero che sotto la lente c’è l’incubo Covid-19 e, nel caso dei neonati, il pericoloso virus sincinziale.

Tuttavia, in questi giorni – complici questi continui sbalzi termici – ciò che sta maggiormente ‘ingolfando’ gli studi pediatrici, è la fortissima incidenza dell’influenza stagionale.

Così, soprattutto per gli under 5 anni, le sindromi simil-influenzali stanno interessando il Paese con un’incidenza che viaggia a 3,49 casi per mille assistiti.

Per dare idea della violenza di questa ondata influenzale, basti pensare che lo scorso anno, nel periodo analogo, era stato registrato un livello di incidenza di 1,15 casi per mille assistiti.

In relazione alla prima settimana di settembre, come rivela lo studio condotto dall’Iss, denominato ’Influnet’, attualmente sono 207mila i casi che, come spiegano dalla ‘sorveglianza’, uniti a quelli contati dall’inizio di ottobre, danno qualcosa come già 573mila casi denunciati.

