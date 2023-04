(Adnkronos) – Resta in carcere l’uomo accusato di aver stuprato all’alba di giovedì 28 aprile una donna di 36 anni, di origine marocchina, incontrata per caso vicino alla stazione Centrale di Milano. Il gip ha convalidato il fermo e disposto il carcere per l’uomo, 26enne anche lui marocchino, che ha abusato della vittima, dopo averla trascinata, picchiata e chiusa in un ascensore della stazione.