Sudan, rotta la tregua: riprendono combattimenti a Khartoum

(Adnkronos) – Intensi combattimenti sono in corso a Khartoum dove non ha retto la tregua che doveva concludersi oggi in giornata, permettendo ai civili di mettersi in salvo. A quanto riferisce la Bbc, l’esercito sta attaccando la capitale sudanese da tutte le direzioni, con raid aerei e colpi di artiglieria, per sconfiggere le forze paramilitari dell’Rsf.

Giovedì notte l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan e l’Rsf di Mohamed Hamdan Dagalo, meglio noto come Hemedti, avevano acconsentito ad una tregua di 72 ore, in seguito agli sforzi diplomatici dei paesi vicini, gli Usa, la Gran Bretagna e l’Onu. Ma già ieri sera forti combattimenti erano ripresi a Khartoum dove, scrive la Bbc, milioni di civili sono rimasti intrappolati e il cibo scarseggia. Ieri sera, alle 22 ora locale, è partito da Khartoum l’ultimo volo per l’evacuazione dei cittadini britannici, un’operazione che ha portato in salvo un totale di quasi 1900 persone.

Oltre 500 persone sono morte dall’inizio degli scontri lo scorso 15 aprile secondo il ministero della Sanità sudanese, ma i veri numeri rischiano di essere molto più alti.