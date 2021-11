Super green pass, Bassetti: “Governo merita 9”

Il governo merita 9 in pagella per il varo del Super green pass. E’ il voto che oggi il professor Matteo Bassetti assegna dopo il via libera al decreto che introduce nuove misure in Italia a partire dal 6 dicembre, con restrizioni covid in particolare per i no vax. “Alle misure varate dal governo il mio voto è un bel 9, per le decisioni prese ieri e anche alla campagna vaccinale fin qui condotta”, dice all’Adnkronos Salute il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“Sono molto contento – afferma – Il super Green pass può essere un ulteriore incentivo alle vaccinazioni e poi sono soddisfatto anche per l’amplimento dell’obbligo per gli insegnanti e le forze dell’ordine”.

“Devo dire che il Governo ha dimostrato di stare dalla parte dei medici serie e dei sanitari che ormai da 2 anni sono in trincea. Un 10 non si può dare, ma ci stiamo molto vicini”, dice Bassetti.