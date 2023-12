Superbonus 110%: Forza Italia spinge per una proroga

La Manovra Economica non prevede una proroga del Superbonus al 110%, e la maggioranza non ha presentato emendamenti in tal senso. Forza Italia, tuttavia, sta considerando la possibilità di richiedere una proroga nel decreto Milleproroghe o in un altro provvedimento specifico. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, ha sottolineato che molte aziende oneste potrebbero essere bloccate, e una proroga mirata potrebbe essere valutata. Allo stesso modo, Fratelli d’Italia sta esplorando l’ipotesi di un provvedimento ad hoc, ma il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, sembra essere freddo su questa possibilità.

D’altra parte, il Movimento Cinque Stelle critica la mancanza di chiarezza nella posizione della maggioranza. Stefano Patuanelli, capogruppo grillino in Senato, ha dichiarato che se non arriverà una proroga, la politica economica del governo diventerà sempre più destabilizzante e critica la gestione delle promesse contraddittorie. Agostino Santillo, deputato M5s, definisce il balletto attuale intorno al Superbonus come “un gioco pietoso sulla pelle di famiglie e imprese”.