Supercoppa spagnola 2023 è del Barcellona, Real Madrid sconfitto 3-1

(Adnkronos) – Il Barcellona vince la Supercoppa di Spagna superando per 3-1 il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella finale disputata al King Fahd Stadium di Riad, in Arabia Saudita. La squadra di Xavi vendica il ko in Liga del girone d’andata, grazie ai gol di Gavi al 33′, Lewandowski al 45′ e Pedri al 69′; inutile la rete di Benzema per i blancos arrivata solo al 93′. Per i blaugrana si tratta del quattordicesimo successo nella competizione, due in più del Real Madrid che aveva vinto proprio la scorsa edizione.