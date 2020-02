Superenalotto e Lotto: ecco i numeri ritardatari. Estrazione dell’11 febbraio 2020

Settimana nuova, giochi nuovi: siamo pronti per tentare la fortuna con i giochi di Lotto e Supernalotto. Considerando quelle che sono state le ultime estrazioni andiamo a verificare nelle due classifiche di Superenalotto e al Lotto quali sono i numeri in ritardo da maggior tempo.

Cominciando dal Superenalotto, vediamo fino all’ultima estrazione la classifica dei numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 11 febbraio 2020

In testa c’è il 27 che non si vede da 80 turni. In seconda posizione il 24 mancante da 73 estrazioni, lontano in terza il numero 18 che manca da 46 volte.

Si continua col 13 da 45 turni e il 41 che non esce da 43 turni; in seguito il 73 da 38 uscite e il 31 da 36 estrazioni).

In coda abbiamo il 19 (34 assenze) il 12 a 33 e il 76 a 32.

Ecco in sintesi i numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 80 24 73 18 46 13 45 41 43 73 38 31 36 19 35 12 33 76 32

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 8 febbraio 2020 per tutte le ruote

Passando invece al Lotto, dopo l’estrazione dell’8 febbraio 2020 vediamo quali sono i dieci numeri più ritardatari.

Palermo è il tormento dei giocatori, arrivato a 166 assenze. Seconda posizione per Bari che cerca il 7 da 132 turni e poi Genova con il 38 (120 turni).

Si sfalda una delle coppie: Genova col 45 ha avuto soddisfazione, rimane quindi solo Cagliari col 59, a 93 assenze. Immutata l’altra coppia, Bari con il 45 e Genova con l’83 sono a quota 91.

Si continua con Torino che aspetta il 4 da 89 volte, mentre a Napoli è uscito il 16 dopo 87 turni. Troviamo quindi Venezia a 83 con il 70 e la new entry Firenze con l’85 da 77 turni.

Ecco il riassunto dei 10 numeri più ritardatari: