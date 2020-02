Superenalotto e Lotto: i numeri ritardatari. Estrazione del 20 febbraio 2020

Si volta pagina dopo le estrazioni di Lotto e Supernalotto. Siamo già proiettati alla prossima estrazione, che avverrà giovedì, e per non sbagliare questa volta possiamo consultare le statistiche delle ultime estrazioni per capire da quanto tempo alcuni numeri ritardatari non si presentano per Lotto e Superenalotto.

Cominciamo con il Superenalotto, e andiamo a vedere fino all’ultima estrazione la classifica dei numeri in ritardo.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 20 febbraio 2020

In testa confermato il 27 che non esce da 84 turni. Poi troviamo il numero 18 che non si fa vedere da 50 volte.

Si prosegue col 41 che non è estratto da 47 turni; dopo il 73 da 42 estrazioni e il 31 da 40 giochi.

Procediamo: ecco il 19 (39 assenze), il 12 a 37 e il 76 a 36. Concludiamo col 7 a 35 assenze, e con il 47 mancante per 34 volte.

Vediamo in sintesi i numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 84 18 50 41 47 73 42 31 40 19 39 12 37 76 36 7 35 47 34

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 18 febbraio 2020 per tutte le ruote

Passando al Lotto, in seguito all’estrazione dell’18 febbraio 2020 vediamo tutte le variazioni in classifica in merito ai numeri ritardatari.

Palermo non lascia il primo posto ed è ormai a 170 assenze. Seconda Bari che aspetta il 7 da 136 turni e poi Genova con il 38 (124 giochi).

Cagliari col 59 arriva a 97, la coppia ormai solida a 95 vede Bari con il 45 e Genova con l’83.

In basso troviamo Torino che aspetta il 4 da 93 giochi, poi Venezia a 87 con il 70. Non resta che citare Firenze che ha due numeri in classitica: l’85 da 81 estrazioni e il 39 da 78.

Ecco la classifica per il Lotto dei 10 numeri più ritardatari: