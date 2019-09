Superenalotto: ecco i numeri ritardatari. Prossima estrazione 3 settembre 2019

Aspettando la prossima estrazione del Superenalotto, ecco la top ten dei numeri che da maggior tempo non vengono estratti nella sestina. In questa classifica i dieci numeri più ritardatari del Superenalotto fino all’ultima estrazione del 31 agosto 2019.

Superenalotto: la top ten dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il 3 settembre 2019

In cima alla classifica dei numeri più ritardatari c’è il 56, che non esce da ben 71 volte. Al secondo posto, invece, il 5 che manca all’appello da 50 estrazioni. Terza piazza per il numero 9 che non viene estratto da 48 volte.

Proseguendo con la classifica, troviamo il numero 44 che manca da 45 estrazioni. A seguire, si trova il 38, assente da 44 turni.

Proseguendo ci sono il 19, assente da 39 turni, e il 49 che manca da 38. A seguire, atteso da 35 estrazioni, c’è il 58.

Per concludere c’è il 77, che con il numero 11 manca da 34 estrazioni.

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a oggi: