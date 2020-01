Superenalotto, Lotto: i numeri ritardatari. Prossima estrazione 11 gennaio 2020

Tutti in attesa per la nuova estrazione di Lotto e Supernalotto. Come sempre questi due giochi calamitano numerosi giocatori appassionati che attendono l’orario delle estrazioni per godersi un bel premio o cambiare addirittura vita. Per provare a giocare i numeri giusti, è possibile consultare quelli che sono i numeri più in ritardo sia per Superenalotto che Lotto.

Considerando, per iniziare, l’ultima estrazione del Superenalotto, ecco la classifica dei numeri che da più tempo non vengono sorteggiati.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 11 gennaio 2020

In testa si conferma il 69 da 72 estrazioni assente, e poi troviamo il 27 che non esce da 67 turni.

Si prosegue con il 6 che manca da 66 turni e il 24 che manca da 60. Poi il 34 che non esce da 54 estrazioni, e il numero 84 da 43 turni. A seguire, troviamo il 46 che da 42 giochi non si fa vivo, e il 20 da 41.

In conclusione manca il 70 da 40 turni e il 38 da 37 giochi.

Riassumendo, la tabella dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a oggi:

69 72 27 67 6 66 24 60 34 54 84 43 46 42 20 41 70 40 38 37

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 11 gennaio 2020 per tutte le ruote

In merito al Lotto facciamo invece il punto della situazione. Su quali numeri è più conveniente puntare questa volta? In attesa del gioco del giorno 11 gennaio 2020, valutiamo quindi quali numeri non si fanno vivi da più tempo, fino all’estrazione di ieri.

Su Palermo abbiamo il primo numero, il 22 che latita ormai da 153 turni. Segue Bari che attende il 7 da 119 turni e poi Genova che cerca il 38 da 107 estrazioni.

A grande distanza ritorna Genova con il 45 da 80 turni assente, stesso ritardo di Cagliari con il 59. Poi Napoli con il 66 mancante da 79 uscite al settimo posto.

La classifica si conclude con il quartetto a 78: Milano con il 25, Bari con il 45, Genova con l’83 e Torino con l’88.

Il riassunto dei 10 numeri più ritardatari: