Svezia e Finlandia in Nato, da Erdogan ancora un no

(Adnkronos) – La Turchia ha informato i suoi alleati della Nato che dirà no all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza e non intende cambiare la sua posizione. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. “Non vogliamo fare due volte lo stesso errore. Perciò continueremo con decisione la nostra politica al riguardo. Abbiamo detto ai nostri partner che diremo no all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato”, ha detto Erdogan in un discorso ai giovani. Erdogan ha fatto riferimento al malcontento della Turchia per la partecipazione della Grecia alle attività militari della Nato a partire dal 1980, che ha definito un errore che non va ripetuto.

“Stiamo perseguendo una politica equilibrata nei confronti dell’Ucraina e della Russia e in questo contesto non ho assolutamente alcuna intenzione di tagliare i miei legami con (i presidenti, ndr) Putin e Zelensky”, ha dichiarato ancora il presidente turco.

“Continueremo i nostri sforzi con i leader dei due Paesi per prevenire una nuova guerra mondiale”, ha aggiunto, ricordando i forti legami che la Turchia ha con Russia e Ucraina.