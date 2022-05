Tacconi, l’ospedale sulle su condizioni: “Questa la fase più complicata”

Stefano Tacconi, ex portiere di Juventus e nazionale italiana, continua a lottare. L’ex calciatore ha avuto un malore la mattina del 23 aprile ed è stato ricoverato prima ad Asti, dove si trovava in quel momento, e poi ad Alessandria. Un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma lo costringe da giorni a lottare per la vita.

Tacconi non ha ancora superato la fase critica e, come fanno sapere fonti dell’ospedale dove è ricoverato, è questa la fase più difficile da superare. A renderlo noto è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il portiere: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico”.

Spiega ancora il medico: “La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti”.