Taglio parlamentari, il ‘via vai di firme’ fa slittare il deposito

In relazione alla raccolta firme per la richiesta di un referendum sul taglio ai parlamentari, era necessario depositarne presso la Cassazione 64 entro il 12 gennaio. Al momento ne erano state raccolte ben 66 ma, 4 senatori hanno deciso di ritirare la firma, comportando quindi uno slittamento rispetto all’appuntamento fissato per il deposito.

Come ha spiegato uno dei promotori della raccolta firme, il forzista Andrea Cangini (nella foto), commentando la decisione dei senatori ha affermato che “Alcuni, credo 4, hanno ritirato la firma. Ma altri hanno chiesto di aggiungersi, per questo ci è sembrato corretto riaprire i termini della raccolta firme e chiedere un nuovo appuntamento in Cassazione“.

Max