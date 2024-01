Tajani al funerale di Delors. “Porteremo avanti le sue idee”

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è stato questa mattina a Parigi in occasione della cerimonia funebre dell’ex presidente della Commissione europea Jacques Delors per rappresentare l’Italia alla commemorazione. La cerimonia si è svolta all’Hotel del Invalides ed è stata presieduta dal Presidente francese Emmanuel Macron.

Il ministro degli Esteri ha detto che “Delors è stato uno dei leader europei maggiormente legati a una costruzione dell’Unione ispirata ai valori della solidarietà cristiana. Porteremo avanti le sue idee ispirandoci alla sua missione, per un’Europa più forte e unita”.

E poi ha aggiunto che “dobbiamo guardare a un’Europa che rappresenti e continui a rappresentare una speranza per tutti. Un’Europa che deve essere migliorata, che deve avere una sua vera politica estera, che deve avere un suo esercito”. Cosa significa per lui, però, essere europeisti? “Essere europeisti non significa rinunciare alla nostra identità di italiani, ma se si è buoni italiani si è anche buoni europei”. C’è una necessità di “un’Europa protagonista che permetta a tutti noi, nel momento della grande sfida globale, di poter essere meglio tutelati”.