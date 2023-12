Tajani in Albania. “Il rapporto con l’Albania è d’importanza strategica per l’Italia”

Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è andato oggi a Tirana, in Albania. Il viaggio aveva l’intento di mostrare vicinanza ai militari italiani impegnati nelle missioni all’estero per le festività natalizie e, a nome del Governo portare loro gli auguri. Appena atterrato, il ministro è stato accolto da Igli Hasani, suo omologo, con cui ha avuto un breve colloquio.

Il ministro Tajani visiterà il Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza (Nufrom) di base a Durazzo. La missione dei finanzieri svolge un ruolo fondamentale nel contrasto ai traffici illeciti via mare e nel formare le forze di polizia albanesi.

“Il rapporto con l’Albania è d’importanza strategica per l’Italia”, ha detto Tajani poco prima di partire, “e intendiamo rendere la nostra cooperazione in materia migratoria un modello di riferimento”. Tajani ha inoltre aggiunto che “le relazioni italo-albanesi sono estremamente ricche e articolate: vogliamo dare seguito al lavoro che stiamo facendo per rafforzare la cooperazione in ambito economico e continueremo a sostenere l’Albania nel processo di adesione all’Unione europea”.