Talisa Ravagnani chi è: età e vita privata della ballerina di Amici

Talisa Ravagnani di Amici 19 è una ballerina giramondo. A 13 anni quando è a Dubai si avvicina al mondo della danza, che approfondisce dopo un suo viaggio a Los Angeles. Lì riesce ad entrare in un’accademia prestigiosa dove studia per 4 anni, riesce addirittura a prednere parte ad uno dei videoclip più visti di Selena Gomez, fino a quando non riesce ad entrare ad Amici.

Proprio all’interno della trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi, Talisa fa vedere le sue qualità che la rendono una delle ballerine più acclamate da pubblico. Al momento però non è ancora riuscita a strappare la maglia verde che vuol dire accesso al serale, ci riuscirà?

Talisa, quanti anni ha?

Talisa è nata del 2001, ha quindi 19 anni ed è molto attiva sui social, tanto da avere un profilo Instagram che conta più di 40mila follower. Un numero incredibile destinato a crescere nel caso in cui la giovane ballerini riuscisse ad accedere al serale.

Al momento non sono ancora stati resi noti dettagli sulla sua vira privata, non si sa, infatti, se sia fidanzata. Ultimamente ha però espresso il suo malessere per la lontananza con il padre, con cui non vive ormai da 4 anni.