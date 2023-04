Tapiro a Cassano: “Mourinho si infili i trofei nel c…”

(Adnkronos) – Tapiro d’oro a Antonio Cassano dopo il botta e risposta con José Mourinho. L’allenatore della Roma, dopo la vittoria ottenuta sabato a Torino, ha punzecchiato Fantantonio: “Non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia, al Real Madrid lo ricordano solo per la giacca. Ha 40 anni, io 60: stia attento, poi capita come nel 2013 quando arriva un Livaja…”, ha detto Mourinho, alludendo ad un alterco tra Cassano e Livaja nel periodo in cui il barese giocava nell’Inter. Cassano ha replicato ripetutamente, prima con un video sui social e poi alla BoboTv. A Striscia la Notizia ha ribadito la propria posizione: “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso”, ha detto Fantantonio, che sulla critica mossagli da Mou di non aver mai vinto niente, ha attaccato: “Mourinho i suoi trofei può metterseli nel culo. Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto”, ha continuato Cassano. Infine, quando Staffelli gli ha confidato di aver provato in passato a consegnare il Tapiro a Mourinho, ma che l’allenatore è sempre scappato, ha commentato: “A scappare via sono i cagasotto e i conigli”. Con il Tapiro di stasera, Cassano raggiunge quota 19 ‘trofei’ ed è lo sportivo più attapirato di sempre.