Tariffe delle RC Auto, i premi salgono soprattutto nel Lazio, che ha registrato un +29,5% su base annua

Il 2023 si sta rivelando un anno negativo per chi deve rinnovare la polizza RCA, visto il trend crescente delle tariffe.

Un’idea di quanto accaduto arriva dall’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, secondo cui a ottobre il premio medio RC Auto (la media dei migliori prezzi risultanti dai preventivi di assicurazioni auto effettuati sul portale) è stato di 453 euro, un importo più alto del 25% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Una delle Regioni in cui il premio è cresciuto maggiormente è il Lazio, +29,5% su base annua: qui gli automobilisti pagano in media 501,9 euro, un valore che fa risultare questo territorio come la seconda area d’Italia con le tariffe più elevate – la prima è la Campania, con 722 euro.

RC Auto Lazio: ecco una panoramica sulle città

La classifica delle Province che hanno fatto segnare gli incrementi maggiori vede in prima posizione Rieti, dove a ottobre le tariffe sono salite del 45,7% rispetto a dodici mesi prima, raggiungendo i 497,9 euro; a seguire troviamo la Capitale (Roma), con un +30,1% e 510,4 euro.

Le altre Province vedono invece aumenti inferiori alla media regionale. A Latina e Frosinone gli automobilisti hanno pagato rispettivamente un +26,4% (491 euro) e +25,3% (412 euro); chiude la graduatoria la città di Viterbo, che ha segnato un rialzo del 16,2% (arrivando a 384,3 euro).

RC Auto Lazio: i dati sulle garanzie accessorie

Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, l’assistenza stradale è la garanzia più richiesta dagli automobilisti del Lazio, con una percentuale di poco superiore al 47%. Si tratta di una copertura che offre soccorso in caso di guasto o sinistro tramite l’invio di un carroattrezzi: è particolarmente diffusa perché ha un costo decisamente basso, circa 19 euro, una somma nettamente inferiore rispetto agli oltre 100 euro previsti dalle tariffe del sito ACI (Automobile Club Italia).

Per quanto riguarda le altre coperture opzionali, il 24,7% degli utenti del Lazio ha scelto la polizza infortuni conducente e il 20,6% l’incendio e furto. Quest’ultima costa in media 165 euro, ma protegge l’automobilista garantendo un risarcimento pari al valore commerciale dell’auto nel momento in cui si verifica l’evento negativo.

Tra le garanzie meno richieste troviamo invece l’assicurazione atti vandalici, solo il 2,5%, e la polizza collisione, con il 2,2%, che copre tutti i danni alla propria vettura in caso di collisione involontaria con altri veicoli.

RC Auto Lazio: quanto è diffusa la scatola nera?

La scatola nera, o black box, consente a chi stipula la polizza di poter usufruire di uno sconto sul premio. I preventivi RC Auto che nel Lazio includono la scatola nera sono il 18,7% del totale: il picco viene raggiunto nella città di Roma, che fa segnare una percentuale del 21,4%. Il dispositivo è invece meno richiesto nella provincia di Frosinone, solo il 13,9%.

Ricordiamo che la scatola nera è un particolare dispositivo elettronico che registra una serie di dati relativi agli spostamenti dell’auto, come posizione, velocità, accelerazione e cambi di marcia. Queste informazioni rappresentano uno strumento fondamentale per la compagnia in caso di sinistro, in quanto consentono di accertare le eventuali responsabilità dell’assicurato (o del guidatore). Il maggior controllo sul sinistro permette alla compagnia di arginare il problema delle truffe assicurative e di applicare al contraente della polizza un premio più basso (in media del 20%) rispetto a un contratto senza black box.

Max