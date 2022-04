Tarquinia, esondazioni, via ai lavori sul fiume Marta

Rischio esondazione a Tarquinia, via ai lavori di manutenzione sul fiume Marta. Pericolo dissesto e opere di pulizia e manutenzione dell’alveo del fiume Marta.

Un intervento atteso da tempo, alla luce dei diversi problemi passati e dell’ombra del dissesto idrogeologico connesso a fenomeni estremi derivanti dai cambiamenti climatici. Riguarderà il corso del fiume per diversi chilometri fino alla foce, con l’obiettivo di mitigare le minbacce di esondazione a cui dovrebbe seguire un monitoraggio sistematico e un piano di manutenzioni programmate per la salvaguardia del fiume.

Enti e istituzioni, a stretto contatto con la Regione Lazio, hanno collaborato per affrontare le criticità idriche del bacino fluviale tramite sopralluoghi, incontri e analisi anche col supporto di specialisti e agricoltori.

I lavori, iniziati dai primi di Aprile hanno già interessato circa 3,5 km del corso d’acqua e dovrebbero terminare entro l’estate, scongiurando problemi per le strutture turistiche attigue, e andranno in difesa dei terreni coltivabili ponendo il territorio in sicurezza, salvaguardando l’area tramite tagli e la rimozione delle alberature secche e cadute in alveo, nel rispetto della conservazione e tutela ambientale.