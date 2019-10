Teatro Manzoni: ‘Ricette d’amore’ con un poker di donne

Nell’ambito della rassegna ‘Mente comica’, sul palco del Teatro Manzoni di Roma, ecco ‘Ricette d’amore’, Di Cinzia Berni.

Con Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi Federica Cifola, Samanta Togni, ed Ascanio Pacelli, diretti da Diego Ruiz.

Uno spaccato sul mondo femminile. Quattro donne, molto diverse tra loro si contendono lo stesso uomo. Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica. Giulia, Irene e Susanna si riuniscono nella cucina di Silvia per preparare l’esame d’arte culinaria del corso “a tavola con lo chef” che frequentano insieme. Mentre eseguono le ricette parlano delle loro vite, dei loro sogni, di sentimenti, di sesso. Luca, un bellissimo ragazzo che è ospite del vicino di Silvia nell’appartamento accanto, piomba tra di loro – vestito solo da un asciugamano intorno alla vita, mostrando un fisico mozzafiato – perché è rimasto chiuso fuori casa mentre cercava di riattivare la corrente elettrica. Questa presenza cambia i rapporti che si sono creati tra loro: scatta la sindrome della preferita che spesso si verifica in un gruppo di femmine quando arriva un maschio. Le ragazze si rincontrano dopo due mesi, per le feste di Natale, tutte hanno una storia con Luca, ma nessuna sa delle altre. Quando Luca viene scoperto le donne lo mettono di fronte ad una scelta. Nessuna di loro continua la relazione, ma questa esperienza cambia la vita di tutte.

Dal 31 ottobre al 24 novembre (dal martedì al sabato ore 21- sabati doppia e anche l’ultimo giovedì doppia), al Teatro Manzoni, in via Monte Zebio, 12. Info: 06 3223634.

Max