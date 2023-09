Grazie anche alla semplicità con cui è possibile attivare una SIM con chiamate illimitate, la linea telefonica fissa diventa un elemento sempre meno richiesto dai consumatori.

Per alcuni, però, resta un elemento irrinunciabile di un’offerta Internet casa. Avere a disposizione un abbonamento con chiamate illimitate comporta una spesa aggiuntiva, che arriva quasi a 34 euro in un anno rispetto agli abbonamenti senza linea.

Dunque, Rinunciare alla connessione fissa e/o alle chiamate illimitate può, quindi, garantire un vantaggio economico sul costo dell’abbonamento.

Il settore delle offerte Internet casa propone, a prescindere dalla tecnologia di connessione, tre diverse opzioni di abbonamento. Ci sono le connessioni con linea telefonica inclusa e chiamate illimitate e poi ci sono gli abbonamenti con linea telefonica ma senza chiamate illimitate, che prevedono l’applicazione di una tariffazione a consumo.

La terza opzione è rappresentata dalle offerte senza linea telefonica (disponibili sia con connessioni wireless FWA che scegliendo la fibra ottica FTTH).

Per gli utenti, quindi, ci sono molteplici possibilità per accedere a Internet da rete fissa, compresa la scelta di utilizzare o meno anche la linea telefonica.

Queste tre categorie di offerte hanno caratteristiche ben precise che si traducono in costi differenti.

La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it che ha analizzato le offerte Internet casa disponibili sul mercato a settembre 2023.

Dallo studio emerge, chiaramente, che per scegliere un’offerta con linea telefonica e chiamate illimitate bisogna accollarsi una spesa aggiuntiva, legata a un canone più alto. Per minimizzare i costi, invece, si può optare per un’offerta senza linea telefonica.

Rinunciando alla linea telefonica fissa si risparmia

I dati raccolti dall’Osservatorio di Segugio.it (tabella 1) permettono di “fotografare” il mercato degli abbonamenti Internet casa a settembre 2023. In media, il canone promozionale delle offerte è di 25,53 euro al mese mentre l’attivazione iniziale è pari a circa 28,67 euro una tantum. Nella quasi totalità dei casi, invece, il modem fornito dall’operatore è incluso nel canone (non prevedendo, di fatto, costi aggiuntivi) oppure è fornito gratuitamente.

Scegliere un’offerta Internet casa senza linea telefonica può garantire un risparmio: i dati dello studio, infatti, confermano che, in questo caso, il canone promozionale medio è di 23,21 euro al mese, inferiore rispetto alla media del mercato, mentre per l’attivazione iniziale si registra un valore di 30,77 euro una tantum.

Optando per un abbonamento con linea telefonica e chiamate a consumo, invece, il canone promozionale risulta essere leggermente maggiore e pari a 23,54 euro al mese. Si tratta di un valore solo leggermente più alto rispetto a quello delle offerte senza linea telefonica e più basso della media del mercato. L’attivazione è, invece, di 26,98 euro una tantum.

La spesa cresce in modo significativo puntando su di un’offerta Internet casa che prevede un abbonamento con linea telefonica inclusa e chiamate illimitate.

In questo caso, infatti, il canone medio è di 26 euro al mese. Il contributo di attivazione cresce fino a 31,22 euro una tantum. Puntare su un’offerta di questo tipo, quindi, prevede un costo extra di 2,79 euro al mese, pari a una spesa aggiuntiva per il 1° anno di 33,93 euro (considerando anche il costo di attivazione iniziale).

C’è un’altra differenza da considerare: la durata della promozione ovvero il numero di mesi in cui è previsto l’addebito del canone promozionale, in sostituzione di quello standard.

Le offerte senza linea telefonica sono valide a tempo indeterminato nel 75%. Questa percentuale si riduce fino al 62% per le offerte con linea telefonica e fino al 72% per le soluzioni che includono anche le chiamate illimitate.

OFFERTE CANONE MENSILE ATTIVAZIONE INIZIALE SPESA 1° ANNO % PROMOZIONI A TEMPO INDETERMINATO Senza linea telefonica 23,21 € 30,77 € 309,29 € 75% Con linea telefonica e chiamate a consumo 23,54 € 26,98 € 309,46 € 62% Con linea telefonica e chiamate illimitate 26,00 € 31,22 € 343,22 € 72% Media mercato 25,53 € 28,67 € 335,03 € 70%

Offerte fibra FTTH con linea telefonica: quasi 24 euro in più il primo anno

Molte offerte Internet casa senza linea telefonica sono promozioni che prevedono l’uso della rete FWA (Fixed Wireless Access), tecnologia che consente di realizzare un collegamento wireless per la casa, garantendo una connessione ad alta velocità agli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH oppure dalla fibra mista rame FTTC.

Per valutare l’impatto del costo della linea telefonica è possibile restringere l’indagine alle sole offerte senza linea telefonica con accesso a Internet tramite fibra FTTH (tabella 2). In questo caso, il canone promozionale risulta essere pari a 24,61 euro al mese.

Si tratta di un dato leggermente superiore alla media del mercato, considerando i dati di settembre, ma sempre inferiore a quanto evidenziato dalle offerte con linea telefonica e chiamate illimitate.

In questo caso, il risparmio è di 1,39 euro al mese. Considerando solo le offerte fibra ottica FTTH, invece, le soluzioni con linea telefonica e senza chiamate illimitate costano 25,04 euro al mese, per quanto riguarda il canone promozionale, mentre le offerte fibra con chiamate illimitate arrivano a costare, in media 26,37 euro al mese.

Nell’analisi delle offerte fibra ottica FTTH si registra una riduzione della differenza di spesa per il primo anno (considerando il canone delle promozioni e l’attivazione iniziale). Scegliere un’offerta fibra ottica con linea telefonica e chiamate illimitate, infatti, comporta una spesa aggiuntiva di 23,93 euro nel primo anno rispetto a un’offerta fibra senza linea telefonica inclusa.

Per quanto riguarda la durata delle promozioni, invece, si deve sottolineare come solo il 40% delle offerte fibra senza linea telefonica prevedano l’applicazione del canone mensile promozionale a tempo indeterminato. Questa percentuale è sensibilmente più alta per le altre tipologie di offerte analizzate, come evidenziato in Tabella 2:

Tabella 2

OFFERTE FIBRA FTTH CANONE MENSILE ATTIVAZIONE INIZIALE SPESA 1° ANNO % PROMOZIONI A TEMPO INDETERMINATO Senza linea telefonica 24,61 € 21,59 € 316,91 € 40% Con linea telefonica e chiamate a consumo 25,04 € 13,79 € 314,27 € 60% Con linea telefonica e chiamate illimitate 26,37 € 24,40 € 340,84 € 66% Media mercato 25,36 € 22,22 € 326,54 € 63%

Rilevazioni Segugio.it. Il valore del canone mensile si riferisce alla promozione applicata dall’operatore in caso di attivazione online dell’offerta proposta. La spesa per il 1° anno è calcolata considerando anche l’attivazione iniziale. Il valore % Promozioni a tempo indeterminato indica la percentuale delle offerte con canone promozionale applicato a tempo indeterminato

Max