Temporali e aria fredda minacciano ponte del 2 giugno, le previsioni dal weekend

Si mettono male le cose per il weekend e i giorni successivi fino a mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica. Un vortice ciclonico in arrivo dalla Scandinavia sembrerebbe intenzionato a piombare sul nostro Paese provocando un diffuso peggioramento del tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che a partire da sabato la discesa repentina dal Nord Europa verso l’Italia di un centro di bassa pressione alimentato da aria fredda, causerà un guasto del tempo a partire dalle Alpi verso le zone pianeggianti in serata. Nel corso di domenica il maltempo raggiungerà pure le regioni centrali e parte di quelle meridionali, liberando gradualmente il Nord. Ma non è finita qui, tra lunedì 31 e mercoledì 2 giugno il vortice continuerà a interessare l’Italia con altre sfuriate temporalesche accompagnate da grandinate, questa volta anche su gran parte del Sud. In questo contesto le temperature subiranno un nuovo crollo scendendo addirittura sotto i 20°C su molte regioni.

NEL DETTAGLIO

Giovedì. Al nord: temporali sul Triveneto, possibili fino in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: un po’ instabile sulla Sicilia, sole altrove.

Venerdì. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Sabato. Al nord: peggiora dal pomeriggio dalle Alpi verso tutta la pianura. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo.