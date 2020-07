Temptation Island 2020: chi si è lasciato? Come è finita per le coppie del reality di Canale 5 dopo l’ultima puntata

Temptation Island 2020: chi si è lasciato? Come è finita per le...

E’ finita Temptation Island 2020: la stagione record nella serata del 30 Luglio ha chiuso i battenti e ha intrattenuto ancora un numero impressionante di fan. Ma come è si è conclusa la stagione? Come è andata a finire per le coppie? Chi si è lasciato? Come è finita per le coppie del reality di Canale 5 dopo l’ultima puntata?

L’avventura di Temptation Island 2020 ha messo in gioco le storie d’amore di tutte le coppie in gara e, nella puntata finale del 30 Luglio 2020, in particolare per tre delle sei coppie in gioco: se Sofia Calesso e Alessandro Medici, i primi ad abbandonare insieme il reality, si sono lasciati a un mese dalla fine delle registrazioni del reality condotto da Filippo Bisciglia, invece una delle coppie più scoppiettanti, quella con protagonista Antonella Elia e il suo Pietro, ha aspettato all’ultimo per prendere una decisione. Come sarà andata a finire? Antonella avrà perdonato Pietro Delle Piane? E per tutte le altre coppie?

Temptation Island 2020: i verdetti delle coppie nell’ultima puntata

Gli ultimi falò di confronto hanno dato davvero emozioni forti a tutti i fan di Temptation Island nella puntata di ieri, 30 luglio 2020. In particolare occhi puntati sulla coppia Pietro-Antonella Elia: malgrado le giustificazioni di Pietro, che ha negato il bacio con Beatrice, alla fine Antonella ha deciso di chiudere la sua relazione con l’attore, reo a suo dire di non averla tutelata deridendola ad esempio con una nota frase dell’ospizio e dandole della vecchia arida e di aver fatto il “maiale” e lo “schifoso”, come ha criticato la Elia.

Temptation Island 2020: come è finita tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

“Ho sbagliato e mi devi perdonare“, ha chiesto Pietro, spiegando che si è innescato “un meccanismo che mi ha fatto perdere il controllo” appena lei ha nominato l’ex Fabiano. “Quando imparerai ad avere il controllo richiamami. Tra un anno, sei mesi“, è stata la replica della Elia che ha tuonato dicendo di essere disposta a farsi monaca piuttosto che tornare con lui o con qualsiasi altro uomo. Delle Piane si è inginocchiato di fronte alla fidanzata, Antonella ha confermato, malgrado tutto. “Ora l’idea di dormire con te è l’ultima cosa che potrei fare. Ti amo ma mi fai schifo“.

Temptation Island 2020: come è finita tra Anna e Andrea

Esito felice, al contratio, per Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Nonostante la strategia della donna che si è avvicinata al single Carlo “perché volevo che stavi male, perché volevo che soffrivi, spero che sei stato male“, il compagno, pur chiedendole del tempo per decidere se fare o meno un figlio con lei, ha deciso di uscire dal programma insieme. “Magari usciamo e lo facciamo qui in albergo“, ha ironizzato la Boschetti con Filippo sull’ipotetico bebé in arrivo. Ammettendo poi, che come sempre è lei a prendersi l’iniziativa della coppia.

Occorre ora vedere come andrà avanti fuori dal reality e dalle telecamere: ci sarà un futuro nascituro? La loro relazione tornerà a essere davvero stabile? E poi, come è andata per la terza coppia, quella composta da Manila e Lorenzo?

Temptation Island 2020, come è finita tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Ecco invece come è andata a finire tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Alla fine di un lungo dialogo, nel corso del quale hanno discusso per il luogo in cui trasferirsi e sulle divergenze balzate nel villaggio Is Morus Relais, i due hanno dato deciso di continuare insieme. Manila ha detto a Lorenzo che “sei l’unico uomo di cui mi fido insieme a mio padre“, e Amoruso, dopo aver ammesso alla compagna che le aveva giurato amore sulla tomba del defunto papà, ha dichiarato a Filippo che intendeva sposare l’ex Miss Italia. Adesso dovranno solo decidere dove andare a vivere e come risolvere le loro impellenze quotidiane in nome di un amore che sembra aver trovato più certezze che dubbi sull’isola.

