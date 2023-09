Temptation Island, Filippo Bisciglia annuncia: “Sarò io a condurre l’edizione invernale del format” (Il Video)

“La notizia che sto per darvi è stata già detta, scritta e smentita. Oggi finalmente posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo. Sarà ‘Temptation Island Winter edition’ o ‘Temptation Island Winter’, o ‘Temptation Winter’… non sappiamo ancora come si chiamerà il programma, ma lo scopriremo a breve“.

Così oggi dal suo profilo Instagram Filippo Bisciglia il quale, dopo aver annunciato l’edizione invernale del celebre programma, ha tenuto a rimarcare che sarà lui a condurlo: “Per me è un onore scendere in campo durante il palinsesto invernale“.

‘Temptation Island Winter’, Bisciglia: “Come sarà, dove e in che modo? Il pinnettu e i falò? Sono cose che scopriremo più avanti”

Riguardo al format o meglio, su come verrà impostata l’ambientazione invernale, il conduttore capitolino ha scritto che “Sicuramente anche voi vi starete domandando come sarà. Dove e in che modo? Il pinnettu e i falò? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo più avanti. Io, intanto, immagino… ci vediamo presto“.

‘Temptation Island Winter’, ecco l’annuncio del conduttore sul suo profilo social

