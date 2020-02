Teo Mammucari: età, moglie e vita privata del giudice di ‘Tu si que vales’

Sono ormai moltissimi anni che Teo Mammucari è uno dei personaggi più in vista della TV italiana, nonostante questo può capitare di avere dei dubbi che portano a farsi diversi quesiti: quanti anni ha Teo Mammucari, con chi è sposato? Ebbene, per rinfrescarvi la memoria ripercorriamo la carriera del comico.

Teo Mammucari è attualmente uno dei giudici della fortunata trasmissione Tu si que vales, che lo vede nei panni del giudice, mai troppo intransigente però. Sempre con il sorriso sulla bocca e la battura pronta, Teo riesce sempre a strappare una risati ai telespettatori. Conosciamolo meglio.

Teo Mammucari, vita privata

Partiamo dall’età: Teo Mammucari ha 56 anni ed è nato a Roma, cosa che fa notare spesso. Ha iniziato giovane nel mondo dello spettacolo per arrivare a 31 anni sulle reti nazionali. Da lì non si è più fermato fino a diventare uno dei volti più noti della TV italiana.

Teo Mammucari non è sposato e non si conosce l’identità della sua eventuale compagna. E’ stato però fidanzato per tre anni con Thais Souza Wiggers e della loro relazione è nata la figlia Julia. Teo Mammucari è pronto a tornare a vestire i panni del giudice in ‘tu si que vales’.