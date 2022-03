Terracina, 70enne arrotonda spacciando: 40mila euro in cassaforte

Nel corso dei servizi di controllo del territorio di Terracina posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina i militari della locale stazione in stretta intesa con la Procura di Latina hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di un 70enne del luogo all’interno della quale venivano rinvenuti 150 grammi di cocaina suddivisa in due pacchetti elettro saldati e in numerose dosi già confezionate di cocaina, nonché un apparecchio rilevatore di banconote false.

Singolare è apparsa tuttavia la presenza di due casseforti: una era vuota, ma all’interno della seconda sono state rinvenute tantissime banconote di vario taglio, alcune messe in pacchetti termosaldati, per un totale di 40.000 euro.

Al settantenne, che percepisce una modesta pensione, gli sono state sequestrate anche due autovetture di cui una di un valore di circa 15 mila euro. L’uomo è stato arrestato.