Terremoto oggi Reggio Emilia, due scosse: la seconda di magnitudo 4.3

(Adnkronos) –

Terremoto oggi in Emilia Romagna. La prima è stata registrata in provincia di Reggio Emilia, alle 19.55, a una profondità di 7 chilometri. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiungendo che la magnitudo è stata di 4.0. Il Comune più vicino all’epicentro della scossa è stato quello di Bagnolo in Piano.

Circa un’ora dopo una seconda scossa più forte, alle 21, di magnitudo tra 4.3 a tre chilometri da Correggio secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in un tweet.

“Al momento non si registrano danni a cose o persone, sono in corso verifiche da parte della Protezione civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. Sono in contatto con gli amministratori del territorio” twitta il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.