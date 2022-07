Chicago, choc dopo gli spari sulla parata del 4 luglio: 6 i morti e 31 i feriti. Ricercato un giovane bianco

Ieri il ‘presunto’ folle’ in Danimarca (che ha sparato all’impazzata in un centro commerciale) ma, quanto arriva ora dagli States, sempre per via della libera vendita di armi, qualora venisse fugato il sospetto di un atto terroristico, più che sorprenderci, ci farebbe veramente infuriare.

Terrore a Chicago: una ricorrenza quella del 4 luglio che gli americani sentono in modo incredibile

Come sappiamo oggi l’intera America festeggia il 4 luglio, una ricorrenza particolarmente sentita che, senza entrare nel profano, per dare idea della solennità con la quale ciascuna famiglia di qualsiasi stato celebra questa giornata, potremmo paragonarla al nostro Natale!

Terrore a Chicago: intorno alle 10 (ora locale), i primi colpi partiti nell’area di Highland Park

Dunque la festa, il tacchino, il barbecue ma, soprattutto, la parata della mattina che ogni città riserva alla ricorrenza come tributo. Poco fa, attraverso il sito del Chicago Sun Times, è stato reso noto che mentre sfilava la parata, intorno alle 10 (ora locale), all’altezza di Highland Park, nella zona nord di Chicago, sarebbe iniziata una fitta serie di colpi d’arma da fuoco.

Terrore a Chicago: partiti i primi colpi la folla si è dispersa in ogni direzione, generando un panico incontrollato

Addirittura, secondo alcune testimonianze raccolte ora (ma si tratta di notizie ‘in progress’), fra le centinaia di persone che in quel momento stavano partecipando alla sfilata (anche numerosi bambini), è scoppiato il panico, con gente che correva in ogni direzione mentre, scrive il quotidiano locale, decine di persone giacevano a terra, mentre altre erano visibilmente insaguinate.

Terrore a Chicago: un cronista del Sun-Times ha riferito di aver contato ‘almeno tre corpi riversi sull’asfalto, coperti da lenzuola bianche’

Dal canto suo, un cronista del Sun-Times presente sul logo ha riferito di aver contato ‘almeno tre corpi riversi sull’asfalto, coperti da lenzuola bianche’. Al momento non è ancora possibile poter fornire il numero esatto delle vittime, così come poter affermare chi abbia sparato, e perché.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 21.36

Terrore a Chicago, il responsabile delle squadre di soccorso: il bilancio attuale è di 6 vittime e 31 feriti. Ricercato un bianco fra i 18 ed i 20 anni

Poco fa il responsabile delle squadre di soccorso delle forze dell’ordine, Chris O’Neil, ha aggiornato il bilancio dell’impressionante sparatoria che ha letteralmente sconvolto sia la città di Chicago, che l’America intera.

Al momento sono 6 le vittime accertate, mentre i feriti sono 31, ricoverati nei vari ospedali della regione.

Inoltre, il responsabile ha reso noto che le ricerche circa l’autore di quest’ennesima strage, sono rivolte ad giovane bianco, di un’età compresa fra i 18 ed i 20 anni.

Terrore a Chicago, la sindaca di Highland Park: “Restate nelle vostre case, osservando uno stato di massima allerta, questa è una situazione attiva”

Dal canto suo il primo cittadino di Highland Park (il sobborgo teatro della sparatoria), Nancy Rotering ha comunque tenuto a rimarcare ai residenti di rimanere nelle case, osservando uno stato di massima allerta: “Tutto ciò che sappiamo – ha riferito la prima cittadina – è che questa è una situazione attiva ed esortiamo tutti a restare al chiuso ed in stato di massima allerta, rimanendo calmi. Contattate le persone a voi care ed assicuratevi che stiano al riparo e fate loro sapere che state al sicuro anche voi. Questa situazione, come sapete, evolve rapidamente e continueremo a tenervi aggiornati mano a mano che raccogliamo informazioni e stabilizziamo la situazione“.

Max