Terrore in Pennsylvania, piccolo  aereo ‘centra’ un cortile

Un orribile disgrazia che, malgrado la gravità della situazione, avrebbe potuto comportare conseguenze ancora più catastrofiche.

Alle 6.20 (ora locale), in Pennsylvania, un aereo turistico si è schiantato nel centro abitato di Upper Moreland Township, minuscolo centro abitato dell’ovest dello stato americano. Per le tre persone a bordo del piccolo velivolo (due donne ed un uomo, il pilota), non c’è stato nulla da fare.

Ma come dicevamo, ad evitare che l’incidente si tramutasse in una strage, è stata la ‘fortunosa’ caduta dell’apparecchio che, per fatalità, ha sfiorato diversi caseggiati per poi andare a schiantarsi al centro di un cortile, non coinvolgendo quindi gli abitati confinanti, dove a quell’ora erano tutti nelle case.

La polizia oltre che ad identificare le vittime, sta accertando se alla cloche dell’aereo vi fosse effettivamente l’uomo, che aveva una regolare licenza di volo.

Max