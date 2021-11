Terrorismo, Di Maio: “Nessun passo indietro su lotta a Isis”

“La vita non è barattabile con nulla, l’attenzione contro il terrorismo deve essere massima. Oggi, il nostro pensiero va alla famiglia di Valeria Solesin. Proprio oggi, infatti, ricorre il sesto anniversario della strage del Bataclan. Un attentato terroristico che causò la morte di 130 persone, tra queste c’era anche un’italiana, proprio Valeria”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi di Maio, in un post su Facebook.

“L’Italia – ha aggiunto – non fa passi indietro sulla lotta all’Isis e al terrorismo. Stiamo dando il massimo su questo fronte, e ne è dimostrazione la riunione della Coalizione anti-Daesh, che abbiamo organizzato, per la prima volta in Italia, a giugno scorso e che ho copresieduto con il collega americano Tony Blinken”.

“Oggi sono contento di annunciare – prosegue – che a dicembre insieme a Tony Blinken apriremo la riunione della Coalizione che avvierà la “piattaforma” per la lotta al terrorismo in Africa. Un progetto che mira ad estirpare il terrorismo islamico in varie aree del continente. Il nostro impegno è sotto gli occhi di tutti, l’Italia è in prima linea per contrastare ogni proliferazione terroristica. Lo facciamo per difendere il nostro popolo e le future generazioni. Lo facciamo per ricordare la memoria delle troppe vittime di attentati terroristici. Ringrazio tutti per la solidarietà, simbolo della nostra compattezza davanti alle minacce terroristiche. Andiamo avanti sempre uniti”, conclude.