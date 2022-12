Terzo Polo, al via federazione con Calenda presidente

(Adnkronos) – Resi noti i termini dell’accordo Calenda-Renzi per dar vita a “una federazione che costituisca la base per la realizzazione del partito unico entro il minore tempo possibile” tra Azione e Italia Viva. Nel testo dell’intesa, articolato in quattro punti, si rende noto che “Azione e Italia Viva, con il presente atto, danno vita a una federazione (la ‘Federazione’), attraverso la quale partecipare in modo coordinato all’attività politica, con l’obiettivo di arrivare entro il tempo più breve possibile alla costituzione di un partito unico dei liberaldemocratici che sia aperto a tutte le forze e le energie liberali, riformiste e popolari che si riconoscano nei valori della Repubblica e respingano ogni forma di populismo di destra e di sinistra”.

Sul tema delle ‘Alleanze e linea politica’ tra Calenda e Renzi si prevede che “le alleanze, le modalità di partecipazione alle elezioni nazionali, amministrative ed europee e la linea politica della Federazione saranno definite di comune accordo tra Azione e Italia Viva”. Inoltre “l’attività della Federazione sarà coordinata da un Ufficio di Coordinamento Politico costituito da quattordici membri: il Presidente, nella persona di Carlo Calenda, il Vice Presidente, che sarà designato da Italia Viva, i capigruppo di Camera e Senato, designati, rispettivamente da Azione e da Italia Viva, e cinque membri per parte designati, rispettivamente, da Azione e da Italia Viva. Il Presidente sarà il capo politico della Federazione”.

L’obiettivo finale è quello della “Costituzione del partito unico”. “Azione e Italia Viva – si legge – daranno vita al percorso per la costituzione di un partito unico da completarsi al più presto”.