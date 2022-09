Test sugli animali in Ue: 1,4 milioni di firme raccolte. L’Oipa: “Commissione obbligata ad una scienza animale 

Terminata con successo l’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) /contro la sperimentazione che chiede la transizione verso una scienza ‘animal-free’, de il rafforzamento del divieto in UE di effettuare sugli

animali test per ingredienti cosmetici e sostanze chimiche*.

Le firme

raccolte sono 1,4 milioni*, che ora passano alla verifica delle autorità nazionali che hanno tre mesi per verificare le dichiarazioni di sostegno. valide. Occorre *un mil ione di firme verificate di cittadini dell’UE

Per obbligare la Commissione europea a portare avanti l’iniziativa., spiegano dall’Oipa, “L’Ice, promossa e sostenuta in Europa dall’Oipa insieme a Peta e altre associazioni, chiede l’istituzione di un piano per porre fine a questi esperimenti in UE e ora la Commissione dovrà approntarlo”-

“Il /Regolamento Reach/ stabilisce che qualunque sostanza chimica con la quale l’uomo può venire in contatto debba essere testata sugli animali, qualora non siano disponibili metodi sostitutivi. Questo significa che è ancora possibile il ricorso a escamotage da parte delle aziende per continuare a sperimentare su animali anche sostanze che poi rientreranno nell’industria della cosmesi”.

L’Oipa ricorda inoltre che circa nove milioni di topi, ratti, pesci, cani e altri animali vengono utilizzati ogni anno per esperimenti crudeli e altri procedimenti nell’Unione Europea. La maggior parte dei test non riesce a fornire previsioni affidabili circa gli effetti sugli esseri umani, tuttavia gli sperimentatori immobilizzano cani, conigli e porcellini d’India e applicano deliberatamente sostanze chimiche

Potenzialmente tossiche sulla loro pelle rasata o gliele spingono in gola, provocando negli animali lo sviluppo di tumori o ustioni, o rendendoli ciechi.

Max