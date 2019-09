Testimoni di Geova rifiutano trasfusione sangue per figlia: ecco chi e come ha salvato la bambina

Testimoni di Geova rifiutano trasfusione sangue per figlia: ecco chi e come...

I medici dell’ospedale di Lignano, dopo il no da parte dei genitori della bambina ad effettuare una trasfusione, hanno dovuto appellarsi al pubblico ministero che ha sospeso la loro potestà. I medici così hanno potuto salvarla.

Aggiornamento ore 5,43

“Dottoressa, qui siamo in una situazione di urgenza assoluta. Non stiamo parlando di una scelta medica rimandabile o discutibile. Qui, se non ci muoviamo, la bambina morirà”.

Questo é stato l’appello accorato iniato dai medici dell’ospedale di Lignano al pubblico ministero di turno in Procura.

L’urgenza è dettata dal fatto che i genitori della bambina che dovevano operare non volevano che i medici le effettuassero una trasfusione.

“Siamo testimoni di Geova” hanno detto. Da li la decisione si scavalcarli per ragioni mediche.

Erano le 3 della notte tra lunedì e martedì. I medici si sono trovati una bambina in sala operatoria, ha meno di 10 mesi e una grave emorragia cerebrale.

Per intervenire i medici hanno bisogno di fare una trasfusione. I genitori, testimoni di Geova, si oppongono.

I medici provano una mediazione che non funziona. Allora si decide di chiamare i carabinieri e alla fine si scopre che la sola soluzione possibile è rivolgersi al pubblico ministero di turno in Procura, al Tribunale per i minorenni.

Aggiornamento ore 8,43

Trovato presto una sorta di accordo con il pubblico ministero, i dottori riescono ad intervenire.

La trasfusione permette di salvare la bambina. Il giudice decide di sospendere a tempo la potestà dei genitori sulla piccola.

La vicenda ha inizio lunedì 23 settembre, quando la bambina, ricoverata a Gallarate dopo aver sbattuto la testa cadendo per terra, viene trasferita all’ospedale di Lignano.

La piccola ha un versamento alla testa e deve essere operata. I medici preparano la sala operatoria, chiamano gli specialisti e iniziano l’intervento.

L’operazione chirurgica procede regolarmente, ma a a un certo punto i chirurghi necessitano di praticare una trasfusione.

Per poterla fare escono e, come da prassi, chiedono l’autorizzazione ai genitori.

Che però, obbedendo a un precetto della propria religione, rispondono che non daranno il loro assenso.

L’opposizione dei genitori non viene superata neppure quando i medici spiegano che la bimba, senza trasfusione, potrebbe morire in sala operatoria.

La discussione diventa molto tesa. Tanto che i medici, di fronte a quel rifiuto così categorico, chiamano appunto i carabinieri e da li ci si rivolge al magistrato.

Poco dopo i medici possono tornare in sala operatoria per procedere con la trasfusione.

Aggiornamento ore 11,51