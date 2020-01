The Real Housewives di Napoli, cos’è: chi sono le sei protagoniste dello show oggi su Real Time

Arriva The Real Housewives di Napoli, e più di qualcuno fa il conto alla rovescia. Il nuovo pirotecnico programma esordisce questa sera venerdì 24 gennaio 2020 su Real Time. Di cosa si tratta? A che ore andrà in onda? Su cosa e su chi verte lo show?

Andiamo con ordine: The Real Housewives di Napoli è il nuovo docureality targato Real Time con protagoniste sei donne: il debutto come detto è previsto questa sera su Real Time dopo una corposissima anteprima pay su DPlay Plus.

Da oggi, alle 22.20 in chiaro sul canale 31 del DTT lo show The Real Housewives di Napoli, docureality realizzato alle pendici del Vesuvio ha come risaputo per protagoniste sei esponenti della ‘Napoli bene’ che hanno deciso di far vedere al pubblico televisivo uno ‘spaccato’ della loro vita sopra le righe.

Chi sono le protagoniste? Si tratta di Daniele Sabella, Maria Consiglio, Noemi Letizia, Raffaella Siervo e Simonetta De Luca e Stella Giannicola.

Tutte loro fanno una vita sopra le righe, tra lusso, ambienti eleganti e stili di vita molto diversi dall’abitudinaria immagine anche piuttosto popolare, nell’accezione positiva del termine, della Napoli di oggi.

L’obiettivo dello show, ma anche delle concorrenti, è mostrare magari una Napoli diversa o, in un certo qual modo, cavalcare na certa ondata di popolarità Made in Napoli che si ricollega al noto Il Castello delle Cerimonie. Le concorrenti, di sangue blu e frequentatrici di salotti e ambienti aristocratici, mostreranno lo spaccato di vita che fanno, provando a convincere il pubblico sulla bontà della loro qualità esistenziale.

Chi avrà la meglio tra Daniele Sabella, Maria Consiglio, e appunto Noemi Letizia e Raffaella Siervo, fino ad arrivare a Simonetta De Luca e Stella Giannicola?