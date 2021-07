Tokyo 2020, Burdisso bronzo nei 200 farfalla: “Non volevo gareggiare”

Federico Burdisso vince la medaglia di bronzo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso in 1’54″45, dietro all’imprendibile ungherese Kristof Milak, oro e record olimpico con il tempo di 1’51″25. Argento al giapponese Tomoru Honda in 1’53″73. “Ho avuto molto stress addosso, non volevo nemmeno fare la gara”, confessa il 19enne di Pavia ai microfoni della Rai dopo l’exploit. “E’ andata molto bene, ma devo ancora rendermi conto del risultato. Ora posso nuotare più rilassato la gara dei 100 e andare a caccia di un posto nella staffetta”, dice nella giornata segnata dal settimo posto di Federica Pellegrini nella quinta finale olimpica consecutiva dei 200 stile: “Spero di avere una carriera come la sua…”