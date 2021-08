Tokyo 2020, Olimpiadi azzurre: Giochi da record per l’Italia

Prima la marcia, poi il karate, quindi la 4×100. Un tris d’oro per un’Olimpiade azzurra da record con 38 medaglie. A Tokyo 2020 lo sport italiano vive un’altra giornata memorabile, l’ennesima. Antonella Palmisano apre lo show trionfando nella marcia 20 km femminile, dominando dal primo all’ultimo metro sull’asfalto del Sapporo Odori Park. Poi c’è gloria per Luigi Busà, che si laurea campione olimpico nel karate, specialità kumite 75 kg.

Nella serata giapponese, l’exploit della staffetta: la 4×100 formata da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu confeziona un capolavoro destinato a rimanere scolpito nella storia dell’atletica e dello sport tricolore. Gran Bretagna battuta per un centesimo, medaglia d’oro che consacra l’Italia regina della velocità dopo il trionfo di Jacobs nei 100 metri. Cinque ori dall’atletica, 10 in totale, 38 medaglie complessive: bottino record, superati già i risultati complessivi di Los Angeles 1932 e Roma 1960, un posto nella top ten del medagliere già assicurato.

“E’ la più grande Olimpiade di sempre: sono orgoglioso di tutta la delegazione, atleti, tecnici e dirigenti, e di questa meravigliosa squadra che ha dato un’altra grande felicità all’Italia, dopo gli Europei di calcio, regalando emozioni fortissime al nostro Paese e a tutti gli italiani che tanto hanno sofferto in questi ultimi due anni per il Covid”, dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, godendosi risultati straordinari.

Al numero 1 dello sport italiano arrivano in tempo reale i complimenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha chiamato Malagò, per congratularsi per le prestazioni degli azzurri. “Bravissimi, vi aspetto al Quirinale”, l’invito di Mattarella, pronto a rendere nuovamente omaggio ai rappresentanti dell’Italia – come già fatto con la Nazionale di calcio campione d’Europa e con Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon – in un’estate che regala una gioia dopo l’altro sllo sport tricolore. “Un altro giorno da incorniciare a Tokyo 2020. Tre ori in poche ore, uno storico nella 4×100 e record assoluto di medaglie olimpiche in una singola edizione. Grandi azzurri”, si legge sul profilo Twitter di Palazzo Chigi.