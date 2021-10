Torvaianica, il Comune si aggiudica l’asta per l’Ecomostro

«Ci siamo aggiudicati l’asta per l’ecomostro di Torvaianica». L’annuncio arriva oggi dal sindaco di Pomezia, il giorno dopo lo svolgimento dell’asta pubblica per la struttura nota come “ex Biagio”, in piazza Ungheria, che da decenni deturpa la vista del mare e della spiaggia. Il Comune, avendo vinto l’asta, adesso mira a riqualificare l’area.

«È un evento eccezionale per questo Comune – sottolinea Adriano Zuccalà, il sindaco, in una diretta facebook in cui ha voluto parlare direttamente ai cittadini di Pomezia – noi ci abbiamo creduto, questo ci ha permesso di riuscire a preparare tutte le pratiche burocratiche per partecipare all’asta che si è tenuta ieri».

Cosa intende fare il Comune di Pomezia, una volta acquisito il rudere? «In tanti ci chiedono già cosa faremo – spiega il sindaco – Sicuramente, vista anche la situazione del nostro lungomare, questa sarà un’area completamente aperta, che non impedirà più di poter vedere il mare».

«Attendiamo il completamento dell’iter di assegnazione nei prossimi giorni – conclude il sindaco – ma siamo già prontissimi ad abbattere il più grande ecomostro presente sul nostro territorio e lavorare per riqualificare e ingrandire la piazza».