Trabzonspor-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv

Tutto pronto per la prima partita ufficiale della Roma. Stasera, alle 19.30, i giallorossi affronteranno i turchi del Trabzonspor nell’andata dei preliminari di Conference League, la nuova competizione Uefa che prende il via proprio per quest’anno. Dopo un pre-campionato burrascoso Josè Mourinho affronta il primo impegno ufficiale della sua nuova avventura giallorosso.

Lo farà senza il neo acquisto Tammy Abraham, arrivato dal Chelsea per 40 milioni di euro. Lo Special One potrà però contare su Nicolò Zaniolo, di nuovo in campo, in partite ufficiali, dopo un anno. Un ritorno fondamentale per la Roma, che ritrova l’uomo di maggior talento della rosa. Sarà lui, affiancato da Pellegrini e Mkhitaryan a supportare la punta Shomurodov, altro nuovo acquisto della campagna trasferimenti giallorossa.

Appuntamento stasera in Turchia, alle 19.30, allo stadio Şenol Güneş di Trebisonda. Dove sarà possibile seguire la partita in Tv? Trabzonspor-Roma sarà visibile, a partire dalle 19:00 con il pre-partita, su Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HB (numero 251).

Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avcı.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.