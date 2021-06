Traffico ferroviario sospeso dalle 6 circa tra Latina e Monte San Biagio per un intervento dell’Autorità Giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta a Priverno.

Trenitalia sul canale Infomobilità nell’ultimo aggiornamento delle 9.15 informa che “Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 90 minuti per i treni instradati sui percorsi alternativi da Roma a Napoli via Cassino e da Aversa a Roma via Caserta. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Attivi il servizio di smart caring e il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Latina e Monte San Biagio”.