Traffico in tilt anche sul tratto urbano dell’A24 a causa di un altro incidente stradale. Tre i veicoli coinvolti, con la circolazione deviata temporaneamente sulla sola corsia di marcia lenta. Inevitabili i disagi per gli automobilisti in ingresso a Roma, imbottigliati nel traffico in orario di punta di ingresso in città.

L’incidente stradale è avvenuto sul tratto urbano della Roma-Teramo in direzione della tangenziale, all’altezza dell’uscita Settecamini. Traffico e code da viale Palmiro Togliatti a via di Portonaccio in direzione tangenziale est.

Ripercussioni che nel tratto compreso fra svincolo Fiorentini e svincolo Portonaccio–Galla Placidia.